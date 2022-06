Ukraine: In Wien verstecken sich russische Agenten

Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Oleksij Danilow, hat Wien als sicheren Hafen für russische Agenten bezeichnet.

"Wien ist zu einer weiteren Hauptstadt geworden, in der sich russische Agenten verstecken. Es wimmelt nur so von ihnen. Das hat sich historisch entwickelt", erklärte Danilow gegenüber der Onlinezeitung Liga.net, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Samstag berichtete.

Der Sekretär des ukrainischen Rats für Sicherheit und Verteidigung (RNBO) deutete dabei auch an, dass der pro-russische ukrainische Politiker Jewgeni Murajew nach Wien oder nach Moskau geflohen sein könnte.

Murajew ist Vorsitzender der Partei Naschi ("Die Unserigen"), die bei der Parlamentswahl 2019 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Ein Berufungsgericht in Lwiw (Lemberg) beschloss vor wenigen Tagen, die Aktivitäten der Naschi-Partei zu verbieten. Gegen das Urteil kann vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.