WWE® 2K23 mit WarGames und mehr ab sofort erhältlich

Der ikonische Cover-Star John Cena, Musik-Megastar Bad Bunny und verbesserte, aktualisierte Spielmodi und Features bieten ein noch stärkeres Erlebnis.

München – 14. März 2023 – 2K gab heute bekannt, dass die Icon Edition und die Deluxe Edition von WWE® 2K23 , dem neuesten Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospielserie, ab sofort weltweit für PlayStation® 5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich sind. Die Standard Edition und die Cross-Gen Edition sind ab Freitag, 17. März 2023, verfügbar. Alle Editionen zeigen unterschiedliche Cover des 16-fachen Weltmeisters, Hollywood-Ikone, rekordverdächtigen Philanthropen und WWE 2K23 Executive Soundtrack Producer John Cena.

„Mit jeder neuen Version der WWE 2K-Franchise ist unser Team bestrebt, Features hinzuzufügen und zu verbessern, die die Spieler*innen lieben werden“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir an WWE 2K23 und dem 'You Can't Beat Me'-Showcase, den WarGames, den Verbesserungen der bestehenden Modi und dem allgemeinen Look and Feel des Spiels geleistet haben. Es ist wirklich 'Even Stronger'.“

WWE 2K23 bietet eine Reihe von neuen Features und Verbesserungen an bestehenden Fan-Favoriten:

● WarGames: Die bei Fans beliebten, chaotischen und actiongeladenen WarGames geben in WWE 2K23 ihr Debüt und bringen den Puls in die Höhe treibende Action 3v3 und 4v4 für Solo-Spieler*innen oder im Multiplayer-Chaos in zwei nebeneinander liegenden Ringen, die von einem doppelten Stahlkäfig umgeben sind;

● „You Can't Beat Me“ 2K Showcase Starring John Cena: John Cena im Ring zu besiegen ist eine Auszeichnung, die nur wenige Superstars für sich beanspruchen können. In einer noch nie dagewesenen Variante des 2K Showcase schlüpfen die Spieler*innen in die Stiefel mehrerer von Cenas härtesten Konkurrenten und haben nur ein Ziel vor Augen: Den Mann zu besiegen, der „niemals aufgibt“. Diese interaktive Sport-Entertainment-Dokumentation, die sich über seine 20-jährige WWE-Karriere erstreckt und von Cena selbst erzählt wird, nutzt die einzigartige Slingshot-Technologie von 2K für einen nahtlosen Übergang zwischen Gameplay und Live-Action-Filmen, um die entscheidenden Momente der einzelnen Matches zum Leben zu erwecken. Hier können sich Spieler*innen den offiziellen „Even Stronger“ Showcase-Trailer an;

● MyFACTION: Der Teambildungsmodus, in dem die Spieler*innen eine Reihe von WWE Superstars und Legenden sammeln, verwalten und aufwerten können, um ihre ultimative Vier-Personen-Fraktion zu bilden, bietet jetzt auch Online-Multiplayer-Action.* Regelmäßige Inhalte nach dem Launch in Form von geplanten Live-Events werden das ganze Jahr über erscheinen und bieten ein Einzelspieler-Erlebnis mit einzigartigen Matchups, die von den WWE 2K-Designern kuratiert wurden, sowie die neue Pink Diamond-Kartenstufe, die nach dem Launch erscheinen wird. Die Spieler*innen können mehrere Iterationen und MyFACTION-exklusive Looks für ihre Lieblingssuperstars sammeln, von den begehrtesten historischen Looks bis hin zu den aktuellsten Änderungen im Fernsehen;

● MyGM: Mit fünf neuen GMs, darunter Xavier Woods, Tyler Breeze, Eric Bischoff, Kurt Angle und Mick Foley, zwei neuen Marken, darunter NXT 2.0 und WCW, sieben neuen Matcharten, mehr Titeln, endlosem Spiel mit mehreren Seasons und saisonalen Herausforderungen, Hall of Fame-Fortschritt, Shake-Ups, die die Art und Weise ändern können, wie ein GM seine Show bucht, und einer neuen Besetzung von Enhancement-Talenten, alles für bis zu vier Spieler*innen. Ein erster Blick auf MyGM von Woods und Breeze in der WWE YouTube-Show UpUpDownDown ist hier zu sehen;

● Universe: In der ultimativen WWE-Universum-Sandbox, die den Spieler*innen die Kontrolle über ihre eigene Version der WWE gewährt, gibt ein neues und verbessertes Story-System den Benutzer*innen die Kontrolle über Rivalitäten wie nie zuvor. Wer Matches gewinnt, erhält Dynamik, während die Spieler*innen Rivalitäten aufbauen und entscheiden, wie ihre Geschichte erzählt wird;

● Creation Suite: Ein Markenzeichen der WWE 2K-Franchise, die Creation Suite, kehrt mit plattformübergreifenden Community-Kreationen zurück, einschließlich der Möglichkeit, eigene Superstars, GMs, Arenen, Eingänge, Movesets, Meisterschaften und mehr zu entwerfen. Benutzerdefinierte Arenen sind jetzt online spielbar, und es wurden erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für erstellte Eingänge hinzugefügt, sowie visuelle Verbesserungen für Create-a-Superstar-Modelle und Hunderte von neuen Teilen;

● MyRISE: Aufstrebende Superstars treten in MyRISE durch den Vorhang für ihr WWE-Debüt und gestalten ihre Karriere mit den Entscheidungen, die sie auf ihrem Weg in zwei einzigartigen Storylines treffen: The Lock und The Legacy. Mit der Möglichkeit, selbst erstellte Superstars zu importieren, reisen die Spieler*innen von den bescheidenen Anfängen eines Rookies bis hin zur Unsterblichkeit als WWE-Legende;

● Noch stärkeres und optisch verbessertes Roster: WWE 2K23 bietet ein Roster von 201 neuen und wiederkehrenden Superstars, darunter Cody Rhodes, Roman Reigns, Queen Zelina, Undertaker, Bron Breakker, Chyna, Roxanne Perez, Stone Cold Steve Austin, Rhea Ripley, Drew McIntyre, Cora Jade, Bianca Belair, Carmelo Hayes und viele mehr**! Plus Ruthless Aggression-Versionen von John Cena, Batista, Randy Orton und Brock Lesnar in der Deluxe Edition und Icon Edition***. Alle Superstars haben ein verbessertes Aussehen. Die vollständige Roster-Liste ist hier verfügbar;

● Neue Pin-Kick-Out-Mechanik: Zusätzlich zur klassischen Button-Mashing-Methode ist eine neue Pin-Kick-Out-Mechanik verfügbar, die mehr Zugänglichkeit und eine alternative Option für Spieler*innen bietet, die strategisches Timing bevorzugen;

● Bad Bunny Bonus Pack: Das globale Musikphänomen Bad Bunny - Billboard's Top Artist of the Year und einer der meistgestreamten Künstler der Welt im Jahr 2022 - gibt sein WWE 2K-Debüt****. Spieler*innen können sich hier Bad Bunny in Aktion im WWE 2K23 Bad Bunny Pre-Order Bonus Trailer an.

● DLC Galore: Die bei den Fans beliebten Superstars Bray Wyatt, The O.C., The Steiner Brothers, Zeus, Wade Barrett und Eve Torres sind die Hauptdarsteller von fünf Packs mit regulären Inhalts-Updates bis August, mit insgesamt 24 neuen Superstars, die nach der Veröffentlichung erscheinen.

WWE 2K23-Editionen und Vorbesteller-Bonus

WWE 2K23 bietet vier Editionen des Spiels: Standard Edition, Cross-Gen, Deluxe Edition und Icon Edition:

● Die Standard Edition wird am 17. März für 59,99 Euro auf den Previous-Gen-Plattformen (PS4, Xbox One-Konsolen) und PC sowie für 69,99 Euro auf den Current-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Series X|S) in physischen und digitalen Formaten erhältlich sein;

● Die Cross-Gen-Edition wird am 17. März digital für 74,99 Euro für PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Die Cross-Gen-Edition umfasst die Standard Edition für alle Previous- und Current-Gen-Plattformen der gleichen Konsolenfamilie und das gleiche PlayStation- oder Xbox-Konto*****;

● Die Deluxe Edition ist ab sofort für 99,99 Euro für PS4, PS5, Xbox Series X|S und Xbox One in physischer und digitaler Form sowie für PC in digitaler Form erhältlich. Die Deluxe Edition enthält die Standard Edition, das Bad Bunny Bonus Pack sowie einen Season Pass für alle fünf DLC-Inhalte nach dem Launch******; den MyRISE Mega-Boost und SuperCharger; die Ruby John Cena MyFACTION Evo Card, die Gold Edge MyFACTION Card, die Emerald Bianca Belair MyFACTION Card, die Gold Asuka MyFACTION Card und drei Basic Premium Launch MyFACTION Card Packs. Die Deluxe Edition wird am 14. März 2023 erhältlich sein - drei Tage vor den Standard und Cross-Gen Editionen!

● Die Icon Edition ist ab sofort für 119,99 Euro für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich und enthält ein Original-Cover-Art des bekannten WWE-inspirierten Künstlers Rob Schamberger. Zusätzlich zur Standard Edition und allen Bonusinhalten der Deluxe Edition enthält die Icon Edition das Ruthless Aggression Pack, das 20 Jahre WWE-Karriere von John Cena feiert und John Cenas frühen „Prototype “-Charakter sowie „Leviathan“ Batista, Rookie-Versionen von Brock Lesnar und Randy Orton, die John Cena Legacy Championship und die WrestleMania 22 Arena enthält. Zusätzliche Bonusinhalte sind eine Emerald Paul Heyman MyFACTION Manager Card und drei Deluxe Premium Launch MyFACTION Card Packs. Die Icon Edition wird am 14. März 2023 erhältlich sein - drei Tage vor den Standard und Cross-Gen Editionen!

● Bad Bunny Bonus Pack Vorbestellungsangebot: Spieler*innen, die die Standard Edition und das Cross-Gen Digital Bundle vorbestellen, erhalten das Bad Bunny Bonus Pack, das Bad Bunny als spielbaren Charakter enthält, sowie eine Bad Bunny MyFACTION-Karte der Stufe Rubin. Das Bad Bunny Bonus Pack ist in der Deluxe Edition und der Icon Edition enthalten, die ab sofort erhältlich sind.

Weitere Informationen zu WWE 2K23 finden sich auf der offiziellen Website des Spiels, als Fan auf Facebook, TikTok, Twitter, Instagram und als Abonnent*in auf YouTube. Die offiziellen Kampagnen-Hashtags sind #WWE2K23 und #EvenStronger.