× Dieser beliebte Frühstücksdrink enthält mehr Zucker als Sie denken

Sie möchten gesund in den Tag starten? Dann gilt es, einmal genauer hinzuschauen, denn oft verbergen sich hinter vermeintlich gesunden Drinks richtige Zuckerbomben.

Zum Frühstück ist neben Kaffee auch ein anderer Drink sehr beliebt. Was viele nicht wissen: Dieser enthält oft mehr Zucker als Cola, obwohl er bei den meisten als „gesund“ gilt. Nur wenige Schlucke davon reichen sogar aus, um den Tagesbedarf an Zucker aufzunehmen. Wie viel Zucker ein beliebter Frühstücksdrink wirklich enthält und wie Sie ihn gesünder hinbekommen, verraten wir hier.

Vorsicht vor diesen Frühstücksdrinks

Da der Körper während der Schlafenszeit für viele Stunden keine Flüssigkeit bekommen hat, ist es wichtig direkt nach dem Aufstehen genug zu trinken. Am besten eignet sich ein großes Glas Wasser. Das bringt den Körper sofort in Schwung und regt den Stoffwechsel an. Der Geschmack kann jedoch schon einmal etwas langweilig sein, weshalb viele Menschen morgens zu Alternativen, wie Fruchtsäften und Smoothies greifen. Doch damit könnten Sie Ihrem Körper mehr Schaden anrichten, als sie dachten, denn in Hinblick auf die Nährstoffe überzeugen diese Drinks nicht wirklich.

So ungesund sind Smoothies wirklich

Smoothies sind eine beliebtes Frühstücksgetränk, doch leider sind hier in den meisten Fällen eine Menge Zucker zugesetzt, zumindest wenn sie gekauft sind. Viele Säfte enthalten sogar bei 0,5 Liter bis zu 75 Gramm Zucker! Hinzu kommen häufig auch Geschmacksverstärker oder Farbstoffe. Zum Vergleich: Ein halber Liter Cola enthält etwa 53 Gramm Zucker. Damit wäre das beliebte Erfrischungsgetränk sogar die bessere Wahl. Jedoch ist auch schon damit der Tagesbedarf von 50 Gramm Zucker pro Tag überschritten.

Auf gesunde Alternativen zurückgreifen

Auch bei Fruchtsäften ist Vorsicht geboten, denn Apfelsaft, Orangensaft und Co. enthalten sehr viel Fruchtzucker, die schnell den Tagesbedarf decken. Am besten ist es, Smoothies selbst herzustellen und dabei nicht zu viel Obst hineinzugeben. So können Sie sicherstellen, dass nur wertvolle Inhaltsstoffe vorkommen und Sie gleich zu Beginn des Tages viele wichtige Vitamine und Ballaststoffe zu sich nehmen. Wenn Sie nach einer anderen Alternative zu Wasser suchen, dann empfehlen sich auch ungesüßte Tees. Diese haben mehr Geschmack und regen gleichzeitig die Verdauung an.