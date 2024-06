× Laut Studie: Energy Drinks und Cola erhöhen das Risiko für Haarausfall

Viele Männer sind im Laufe ihres Lebens von Haarausfall betroffen. Wie eine neue Studie zeigt, sollten Männer vor allem auf zwei Getränke verzichten, denn diese können das Risiko für Haarausfall deutlich erhöhen.

Besonders bei Männern ist die Tendenz zum Haarausfall groß und diese kann viele Ursachen haben. Gene, Stress oder Krankheiten können den Haarverlust begünstigen, auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Das zeigt jetzt eine chinesische Studie, die das Trink- und Essverhalten von rund 1000 Männern untersucht hat. Das Ergebnis: Wer regelmäßig zuckerhaltige Getränke, wie Energydrinks und Cola zu sich nahm, erhöhte das Risiko für vorzeitigen Haarausfall drastisch.



Studie zeigt, dass beliebte Getränke zu Haarausfall führen können

Bei der Auswertung der Studie achteten die Forschenden vor allem auf die Zusammenhänge von Haarstrukturen und den Konsum von zuckerhaltigen Getränken. Dabei wurde festgestellt, dass etwa ein Drittel aller Männer, die von Haarausfall betroffen waren, ein oder mehrere zuckerhaltige Getränke pro Tag zu sich nahmen. Dazu gehören Softdrinks, Energy-Drinks oder auch Kaffee mit Zucker. Besonders betroffen waren Männer, die neben dem Konsum dieser Getränke auch andere ungesunde Gewohnheiten wie Rauchen und wenig körperliche Aktivität aufweisen. Männer die grundsätzlich auf die süßen Getränke verzichteten, hatten hingegen zu 42 Prozent weniger häufig Haarausfall.

Darum können Energydrinks Haarausfall verursachen

Energydrinks enthalten in der Regel viele Arten von Zucker und dieser hat einen großen Einfluss auf die Haut. Er löst nämlich entzündungsähnliche Zustände in den Zellen aus. Das führt dazu, dass sich im Gesicht die Poren vergrößern und wir Pickel bekommen. Von den negativen Auswirkungen des Zuckers ist auch die Kopfhaut betroffen. Durch übermäßigen Zuckerkonsum kommt es zu stumpfen, dünnen oder brüchigen Haaren, was wiederum Haarausfall begünstigt.

Haarausfall vorbeugen mit gesunder Ernährung

Um Haarausfall entgegenzuwirken, spielt die Ernährend demnach eine wichtige Rolle. Gelegentlich zu einem zuckerhaltigen Getränk zu greifen, ist nicht schlimm, solange man darauf achtet, dass der Konsum nicht zur Gewohnheit wird. Wer auf Industriezucker verzichtet und auf eine ausgewogene Ernährung achtet, kann zuckerbedingten Haarausfall vermeiden. Da Haare vor allem aus dem Protein Keratin bestehen, ist es empfehlenswert auf eiweißreiche Lebensmittel wie Eier, Fisch und Hülsenfrüchte zu setzen, um das Haarwachstum zu fördern. Zudem sind auch die Vitamine A, C, D, Biotin und Zink essenziell für gesunde Haare. Diese finden sich in Obst, Gemüse und Vollkornprodukten.