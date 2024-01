Belastendes ziehen lassen

Egal, ob es berufliche Projekte, persönliche Bürden oder in paar Kilos zu viel sind – diese Mondphase unterstützt dabei, sie abzugeben.

Dienstag, 30. Jänner, bis Montag, 05. Februar 2024

Dienstag, ca. 09 h, bis Donnerstag, ca. 22 h: abnehmender Mond in Waage

Dating: Mond in Waage winkt mit Harmonie und Erotik.

Erfolg: Lassen Sie Ihren Charme wirken und setzen Sie auf Konsens. Das bringt momentan mehr Erfolg als zielstrebiges Vorpreschen.

Partnerschaft: Gemeinsamer Genusss und Sinnlichkeit bringt wieder Schwung in die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Sollte Ihr Tier in manchen Situationen immer wieder mit Angst reagieren, eigenen sich diese Tage dazu, es ihm behutsam abzugewöhnen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Eine perfekte Zeitqualität zum Verschönern Ihrer Umgebung.

Food and Soul: Spaghetti mit Walnuss-Sauce



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich etwas: Wellnessen, Shopping oder ein Theaterbesuch machen ganz besonders viel Spaß.

Entscheidungen können momentan schwerer fallen als sonst. Warten Sie nach Möglichkeit noch ab.

Donnerstag, ca. 22 h, bis Sonntag, ca. 08 h: abnehmender Mond in Skorpion



Dating: Momentan gelingt es Ihnen ganz besonders, Charisma zu verströmen.

Erfolg: Lassen Sie sich nicht auf Machtspiele ein und seien Sie achtsam gegenüber Manipulationsversuchen.

Partnerschaft: Überlegen Sie ganz rational, ob Ihre Eifersuchtsgefühle wirklich begründet sind.

Hund und Katz' & Co: Warten Sie mit dem Sterilisieren von Tieren besser auf die Zeit ab Dienstag, dann ist die Gefahr von Komplikationen geringer.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ihre Zimmerpflanzen danken Ihnen momentan für ein gründliches Gießen ganz besonders.

Food and Soul: Chinakohl-Rouladen gefüllt mit Faschiertem, Haferflocken, Gouda-Käse, Knoblauch und viel Petersilie



Dos and Don’ts:

Arbeiten Sie verstärkt daran, eine Krise zu bewältigen. Diese Tage steigern die Regenerationskraft.

Achtung vor Verkühlungen, diese können sich momentan auf den Unterleib schlagen

Sonntag, ca. 08 h, bis Dienstag Mitternacht: abnehmender Mond in Schütze



Dating: Der Optimismus, der diese Tage prägt, ist eine gute Voraussetzung für neue Beziehungen.

Erfolg: Eine optimale Zeit, um eine Expansion zu planen oder Schritte in diese Richtung einzuleiten.

Partnerschaft: Diese Tage helfen, (vermeintliche) Fehler des Gegenübers zu tolerieren - nutzen Sie diese Vibes zugunsten Ihrer Partnerschaft.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie ein großes Tier (wie etwa ein Pferd) kaufen wollen, ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideale Tage für die Pflege von fruchttragenden Pflanzen, z. B. Obstbäumen.

Food and Soul: Erbsensuppe mit Würstel



Dos and Don’ts:

Planen oder beginnen Sie eine Aus- oder Weiterbildung, die Zeitqualität spricht für eine Horizonterweiterung.

Schütze-Tage verleiten uns oft dazu, indoktrinieren zu wollen. Bemühen Sie sich um einen objektiven Zugang, wenn es um Lebensphilosophien geht.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at