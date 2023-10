In dieser Mondphase fällt es leicht, Dinge zum Loslassen vorzubereiten, Ergebnisse zu präsentieren und Altes zu archivieren, damit mit dem baldigen Neumond Platz für Neues entsteht. Noch eine perfekte Zeit, um Kilos purzeln zu lassen.

Dienstag, 03., bis Montag, 09. Oktober 2023

Dienstag, ca. 07 h, bis Donnerstag, ca. 15 h: abnehmender Mond in Zwillinge

Dating: Der Gesprächstoff geht sicher nicht aus. Nützen Sie das, um Ihr Gegenüber besser kennenzulernen.

Erfolg: Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation am Arbeitsplatz gelingen jetzt sehr gut.

Partnerschaft: Machen Sie gemeinsam Bewegung, gehen Sie miteinander wandern, tanzen oder radeln, das macht momentan besonders Spaß.

Hund und Katz' & Co: Tiere sind in diesen Tagen besonders lernfreudig.

Wohnen/Haushalt/Garten: Malerarbeiten sowie das Putzen von Fenstern und Spiegeln gelingen momentan besonders gut.

Food and Soul: Rehrücken mit Holundersauce und Broccoli-/Karfiolpüree



Dos and Don’ts:

Jetzt gilt ganz besonders: Durchs Reden kommen die Leute zusammen.

Ungüstige Zeit für Nagelpflege.

Donnerstag, ca. 15 h, bis Sonntag, ca. 01 h: abnehmender Mond in Krebs



Dating: Zeigen Sie sich von Ihrer fürsorglichen Seite, das wird momentan sehr gerne angenommen.

Erfolg: Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter:innen oder Kolleg:innen mit einem kleinen kulinarischen Mitbringsel.

Partnerschaft: Achten Sie darauf, dass Sie vor lauter Aufopferung nicht selbst überbleiben.

Hund und Katz' & Co: Ungesundes Futter kann sich besonders in diesen Tagen bei Ihrem Liebling auf den Magen schlagen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Beim Wäschewaschen und Putzen brauchen Sie momentan weniger Reinigungsmittel, um den gleichen Erfolg zu erzielen wie an anderen Tagen.

Food and Soul: Kohlsprossen-Schinken-Quiche mit Chinakohl-Salat



Dos and Don’ts:

Ein leichtes, selbst gekochtes Essen tut zurzeit besonders gut.

An Mond-Tagen neigen viele Menschen zu Launenhaftigkeit, ab Sonntag verspricht das wieder besser zu werden.

Sonntag, ca. 01 h, bis Montag Mitternacht: abnehmender Mond in Löwe



Dating: Ihre Dynamik ist mitreißend und macht Sie interessant.

Erfolg: Sie können Ihre guten Chefqualitäten zurzeit voll und ganz zur Geltung bringen.

Partnerschaft: Lebensfreude prägt diese Tage und gemeinsamer Sport macht besonders viel Spaß.

Hund und Katz' & Co: Fell, das jetzt geschoren/getrimmt wird, wächst kräftig und dicht nach - wenn dies nicht erwünscht ist, warten Sie damit bis nach den Löwe-/Jungfrau-Tagen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr guter Zeitpunkt für die Vorratshaltung, weniger gut für Maler- und Lackierarbeiten.

Food and Soul: Auberginen-Lasagne mit Paradeis-Paprika-Salat



Dos and Don’ts:

Perfekte Tage für einen Friseurbesuch. Geschnittenes Haar wächst kräftig wieder nach.

Sie stehen jetzt sehr gerne im Mittelpunkt. Achten Sie darauf, andere nicht an die Wand zu spielen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at