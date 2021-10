In der Zeit vor Neumond gelingt es leichter, innerlich und äußerlich aufzuräumen, das entlastet und schafft Raum für neue Wege.

Dienstag, 26. Oktober, bis Montag, 01. November 2021

Dienstag, 0 h bis Donnerstag, ca. 11 h: abnehmender Mond in Krebs

Partnerschaft: Auch wenn Sie es noch so gut meinen: Achten Sie darauf, andere mit Ihrer Fürsorge nicht zu überstülpen.

Dating: Eine gute Zeit einander näher zu kommen, das gegenseitige Einfühlungsvermögen ist hoch.

Erfolg: Ein gemütliches gemeinsames Essen stellt in diesen Tagen noch besser als sonst eine persönliche Beziehung her, die auch beruflich Nutzen bringen kann.

Food and Soul: Lachsfilet mit Blattspinat



Dos and Don’ts:

Ein mit Liebe gekochtes Essen kommt in diesen Tagen besonders gut an.

Warten Sie mit Haarpflege besser noch bis zum Löwe-Mond ab Donnerstag Mittag.

Donnerstag, ca. 11 h, bis Samstag, ca. 20 h: abnehmender Mond in Löwe

Dating: Die Mond-Qualität unterstützt Ihr Selbstbewusssein, nützen Sie Ihre Ausstrahlung.

Erfolg: Diese Tage bringen Ihre Chefqualitäten ans Tageslicht.

Partnerschaft: Lebensfreude ist angesagt, unternehmen Sie etwas gemeinsam etwas Schönes.

Beziehungen: Lassen Sie auch anderen einmal den Platz an der Sonne.

Food and Soul: Chili con Carne



Dos and Don’ts:

Ein Haarschnitt an Löwe-Tagen lässt das Haar dichter werden.

Überanstrengen Sie sich nicht, Herz und Kreislauf sind momentan anfälliger als sonst.

Samstag, ca. 20 h, bis Montag, ca. 24 h: abnehmender Mond in Jungfrau

Partnerschaft: Bemühen Sie sich, nicht auf Kleinigkeiten herumzureiten, in ein paar Tagen sieht die Welt schon wieder anders aus.

Dating: Diese Tage verleiten dazu, alles etwas zu kritisch zu sehen, bemühen Sie sich um ein wenig mehr Lockerheit.

Erfolg: Perfekter Zeitpunkt, um Ordnung zu machen, lästige Routinearbeiten gehen besser von der Hand.

Food and Soul: Gemüsestrudel mit Knoblauchsauce



Dos and Don’ts:

Noch immer eine sehr gute Zeit für einen Friseurbesuch.

Vermeiden Sie alle Belastungen für das Verdauungssystem.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

