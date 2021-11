Nutzen Sie die Zeit bis zu Vollmond, sie eignet sich gut zum Vorantreiben von Projekten.

Dienstag, 09. bis Montag, 15. November 2021

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 04 h: zunehmender Mond in Steinbock

Dating: Im Moment kann es Ihnen schwerfallen, aus sich herauszugehen.

Partnerschaft: Eine Krisenstimmung geht bald wieder vorbei.

Erfolg: Beschränken Sie sich auf das Wesentliche und vermeiden Sie Machtspiele.

Food and Soul: Zwiebel-Flammkuchenl



Dos and Don’ts:

Sehr gute Zeit für Haut- und Nagelpflege.

Knie, Knochen und Gelenke sind momentan besonders empfindlich auf Überbelastung.

Mittwoch, ca. 04 h, bis Freitag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Wassermann

Dating: Abwechslung ist angesagt. Unternehmen Sie gemeinsam einmal etwas ganz Neues.

Erfolg: Besonders gute Tage, um den Arbeitsalltag mit technischen oder elektronischen Hilfsmitteln zu erleichtern.

Partnerschaft: Gewähren Sie einander etwas Distanz, das tut der Beziehung gut.

Food and Soul: Nuss-Strudel



Dos and Don’ts:

Tun Sie einfach einmal etwas "Verrücktes", das kann sehr befreiend sein.

Langes Stehen ist für die Unterschenkeln an diesen Tages besonders schädlich.

Freitag, ca. 09 h, bis Sonntag, ca. 17 h: zunehmender Mond in Fische

Partnerschaft: Gemeinsames Cocooning hilft dabei, wieder in die Mitte zu kommen.

Dating: Achten Sie darauf, sich nicht durch Wunschträume von der Realität zu entfernen.

Erfolg: Gute Ideen kommen oftmals beim (Tag)träumen.

Food and Soul: Feldsalat mit Räucherlachs



Dos and Don’ts:

Eine Fußreflexzonenmassage tut dem ganzen Körper wohl.

Alkohol wirkt an diesen Tagen stärker als sonst.

Sonntag, ca. 17 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Widder

Partnerschaft: Die Mond-Qualität birgt Streitpotential.

Dating: Eine gemeinsame sportliche Aktivität macht zurzeit besonders Spaß.

Erfolg: Vorpreschen mit neuen Ideen ist gut, es muss aber auch die Durchführung überdacht werden.

Food and Soul: scharfe Bohnensuppe



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage wirkt stressabbauend.

Versuchen Sie, nicht im sprichwörtlichen Sinn mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Herzlichst, Ihre



