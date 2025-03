Deine Zukunft beginnt hier!

Am 11. April 2025 ist es wieder soweit: Der Karriereday bietet dir die perfekte Gelegenheit, Unternehmen kennenzulernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und die eigene berufliche Zukunft aktiv zu gestalten!

Egal, ob du noch auf der Suche nach einer Ausbildung, einem Praktikum oder deinem Traumjob bist – hier findest du alles, was du brauchst. Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen stellen sich vor, geben exklusive Einblicke und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Was dich erwartet:

Unternehmensstände – Triff spannende Arbeitgeber und erfahre mehr über Karrieremöglichkeiten.

– Triff spannende Arbeitgeber und erfahre mehr über Karrieremöglichkeiten. Workshops & Vorträge – Lass dich von Experten inspirieren und hol dir wertvolle Tipps für deine Karriere.

– Lass dich von Experten inspirieren und hol dir wertvolle Tipps für deine Karriere. Bewerbungsmappen-Check – Optimiere deine Unterlagen mit Unterstützung von Profis.

– Optimiere deine Unterlagen mit Unterstützung von Profis. Networking – Knüpfe wertvolle Kontakte für deine berufliche Zukunft.

Wann: Freitag, 11. April 2025, 10:00 – 16:00

Wo: Ariana Eventlocation, Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien

Eintritt: Kostenlos!

Sensationeller Erfolg für den ersten Karriere Day von ÖSTERREICH und oe24 im Vorjahr



Mehr als 5.000 Job-Interessierte besuchten am 7. November 2024 die von der Mediengruppe ÖSTERREICH veranstaltete Karriere-Messe im Wiener MAK. 20 Top-Firmen wie Wiener Städtische, XXXLutz, Flughafen Wien, Austro Control, DO & CO, das Innenministerium, das Rote Kreuz, Takko Fashion und viele mehr präsentierten von 9 bis 18.30 Uhr mehr als 1.000 Jobs. Billa war mit einem eigenen 18 Meter langen Lehrlings-Truck vor Ort. Beim Speed-Dating in der eigenen Activity-Area wurden Bewerbungsgespräche direkt geführt und dutzende Jobs vergeben.