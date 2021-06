Rolling Stones: Österreich-Konzert zum 60er

Die Rolling Stones verhandeln letzte Tour. Österreich sollte fix dabei sein.

Live. Herbst 2021: USA und Kanada. Sommer 2022: die große Europa-Tournee zum 60. Band-Jubiläum. Das sind die geheimen Tour-Pläne der Rolling Stones. Sofern sie nicht wieder Corona stoppt. Im Vorjahr fielen ja deshalb 15 US-Konzerte für 900.000 Fans aus.

Österreich-Fans. Aktuell holen die Rock-Dinos – in Summe 308 Jahre alt – von den größten europäischen Veranstaltern die Offerte ein. Mindestens 5 Millionen Euro Gage. Österreich sollte wieder fix dabei sein. 2017 begeisterte man 95.000 Fans in Spielberg. Das größte Konzert der Tour! Dazu richtete Nova-Rock-Chef Ewald Tatar auf ausdrücklichen Wunsch der Stones ja auch ein Konzert in Warschau aus.

Elan. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals in Rente gehen“, erklärt Keith Richards den neuen Elan nach dem Lockdown-Hit Living in A Ghost Town.