Account gehackt: Influencer-Star ist doch nicht tot

''Kleiner Brauner'': Toten Hosen & Co. schießen gegen FPÖ-Chef Kickl Am Mittwochabend spielten die Toten Hosen im Dreiklang mit Gerhard Polt und den Well Brüdern in Niavaranis Theater am Park. Neben reichlich Musik gab es auch reichlich Spitzen gegen Politik und Promis.