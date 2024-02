× AUT of ORDA und Robert Kratky bewegen Österreich

Mit dem neuen Hit "Nebel" tauchen AUT of ORDA tief in die bittere Welt der Sucht ein und lassen dabei gleich Robert Kratky im Video mitspielen. Die Fans sind begeistert. "Einer der besten Texte überhaupt"

„Ein gutes Lied, dass zum Nachdenken anregt. Eienr der besten Texte überhaupt“, „Hammer Hammer Hammer Video - geiler Song! Ohrwurm vorprogrammiert“ oder „Super Liad....und da Frühstückshawi passt do am bestn“ Fan-Jubel über den neuen Hit Nebel von AUTof ORDA, für den Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner ja auch Ö3-Wecker Robert Kratky ins Video holten. „Er ist ein guter Mime und kann das Thema von Angst, Unzufriedenheit und Sucht perfekt verkörpern.“ Eine gelungen Kobi: in den iTunes-Chart stürmt man damit schon bis auf Platz 3 vor- Tendenz steigend!

Mit aufwühlenden Zeilen wie „I moch nix her, drum moch i mi hin“ schildert man einen erbarmungslosen Kampf mit den eigenen Dämonen und taucht in die bittere Welt der Sucht ein. „Angst und Unzfriedenheit sind oft ein perfekter Nährboden für Sucht. Meist erschafft man sich dann neue Dämonen um alte zu bekämpfen. Ein Teufelskreislauf,“ erklärt Paul Pizzera seinen „wichtigsten Song“ mit dem man auch eine Lösung anbieten will: "Das ist die Dreckige Wahrheit! Dass jeder Mensch mit sich ringt soll Hoffnung geben, dass man im Kampf nicht alleine ist. Nebel auch nur eine Wolke die sich irgendwo verirrt hat. Rückwärts gelesen heißt "Nebel" ja nicht anderes als "Leben".

Der neue Hit Nebel, wurde bereits bei der Show „Red Bull 100“ in der Marx Halle angestimmt und steht auch bei der großen Tour, die am 18. April im Linzer Posthof startet und AUT Of ORDA u.a. auch zum Nova Rock (14. Juni) und in den Wiener Gasometer (5. Dezember) führt, am Programm. Als Einstimmung dafür kommt schon am 5. April die CD "Das Empörium schlägt zurück".

Das ist der Songtext von "Nebel":

die sunn geht auf

und i schnauf, weil in mir gehts langsam unter

i bin drauf und i bin dran

mi zu valiern

du passt nua amoi kurz net auf

prack is sunntog

ois is zua und i muaß

wieder funktionieren

genier di,

weil du wieder iwas versprochen host

genier di,

weil dus kurz darauf scho wieder brochn host

valier di,

weil valierer eh nix anders drauf hom

ignorier mi,

weil i recht hob, konnst du eh nix drauf sogn

die sunn sie steht und i tua mi

weit weit weiter weg

ois vageht mit da zeit

nur mei leid leid leider net

auf der flucht

in die sucht

bin a feig feig feiger depp

der mittels mittel vermittelt,

weil's mittel heiligt den dreck

und i dämpf mi aus

und i bau ma ein

ois, um net mit

mir allan zum sein

knebel mi im nebel bis i

nix mehr waß

und nix mehr gspia

die sicht auf

jede pflicht valier

i moch nix her,

drum moch i mi hin

die sunn geht unter

und i waß, i gehs mit ihr

a schwarze nocht ziagt auf

und i ziag auf mit ihr

sie nimmt mei hond

und flüstert ganz ganz leise: "kumm

duat, wo wir 2 hingehen,

brauch ma goa ka sunn"

genier mi,

weil i waß, dass i

so weitermachen wea

genier mi,

weil i gengan

teifl jede nacht valier

genier mi,

weil vom ganzen blenden

i vablended bin

ignorier di, wei ois taub is,

mocht des ollas eh kan sinn

und i blos mi weg

und i richt mi her

die nosn vui,

owa is herz so leer

knebel mi im nebel bis i

nix mehr waß

und nix mehr gspia

i brich mas gnack

owa nie aus aus mir

i moch nix her,

drum moch i mi hin



genier mi

wei mi jeder abend vergiftet

genier mi

wei i waß, dass nadel verpflichtet

wie oft hab i mi scho belogen,

dass i nix mehr nimm?

I hob olles außer grenzen zogen:

Fixtermin