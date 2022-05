Baby ist da! Rihanna im Mutter-Glück

Storchen-Alarm bei Popstar Rihanna und Rapper A$AP Rocky: Die 33-Jährige und ihr Langzeitfreund sind Eltern eines kleinen Jungen geworden.

Endlich ist das Rihanna-Baby da! Nachdem die Sängerin im Jänner ihre Schwangerschaft mit A$AP Rocky verkündet hatte, brachte sie nun ihr erstes Kind zur Welt. Laut TMZ soll die Geburt bereits am 13. Mai – also vor fast einer Woche – in Los Angeles stattgefunden haben. Es soll sich um einen Jungen handeln. Name? Noch unbekannt.

Nachdem Rihanna aber auch mit ihrer Schwangerschaft nicht gerade hinter dem Berg hielt und immer wieder mit freizügigen Fotos für Wirbel sorgte, werden sich Fans wohl auch mit dem Namen des Kleinen nicht lang gedulden müssen.