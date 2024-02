"Bin auf 180!" – Cora Schumacher schießt gegen Oliver Pocher

Cora Schumacher sorgte im Dschungelcamp mit ihrer Affären-Enthüllung über Oliver Pocher für Aufsehen. Der Comedian dementierte die Affäre und lästerte öffentlich über Cora ab. Jetzt rechnet die 47-Jährige mit Oliver Pocher ab.

Cora Schumacher (47) hatte im Dschungelcamp erklärt, sie sei "verknallt" in den Mann, den sie schon seit 20 Jahren kennt und der dann plötzlich gefragt habe, "ob er vorbeikommen kann". Inzwischen seien diese Gefühle längst verpufft, wie sie gegenüber "Bild" sagt. Während Cora Schumacher im Dschungelcamp war, dementierte Oliver Pocher (45) die Affäre und lästerte öffentlich über die Ex-Frau von Ralf Schumacher ab. Jetzt rechnet die 47-Jährige mit dem deutschen Comedian ab.

"Ich habe Olli gegenüber emotional reagiert, aber ich bin auf 180", so Cora Schumacher im Gespräch mit der deutschen Zeitung. "Vielleicht sollte ich mal tief durchatmen, bevor ich richtig wütend werde", sagt die 47-Jährige. Von Australien aus meldete sie sich bei Olli: "Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich den Tag bereue, an dem ich ihm die Tür geöffnet habe." Cora Schumacher sagt gegenüber "Bild": "Er sagt, es liegt an jedem selbst, wie man damit umgeht. Aber ich fühle mich verleumdet."