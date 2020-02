Bloggerin 'Vriesl' ist mit nur 29 Jahren an Krebs gestorben

Erst vor wenigen Woche teilte Mia de Vries noch eine herzzerreißende Story auf Instagram, in der sie ihren Followern ankündigte, dass sie den Kampf gegen den Brustkrebs verlieren wird. Am 23. Februar war es nun so weit: Die 29-Jährige erlag ihrer Krankheit. Sie hinterlässt ihren Ehemann und ihren Sohn Levi (4).

Ihr Mann gab nun mit einem emotionalen Posting den Tod von Mia de Vries bekannt. "Liebe Lieblingsfremde hier im Netz, liebe bekannte und unbekannte Herzmenschen, heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen... eine getrocknete Träne haben wir an ihrem rechten Auge gesehen. Sie wollte uns alle die sie unendlich lieben niemals verlassen und dafür hat sie gekämpft bis zur letzten Sekunde", schreibt er unter das Foto.

Bereits 2017 war bei "vriesl" Brustkrebs diagnostiziert worden. Leider hatte der Krebs zu diesem Zeitpunkt bereits gestreut. Mia wollte trotzdem bis zuletzt nicht aufgeben. Obwohl ihr die Ärzte bei der Diagnose eine Überlebenschance von nur 3% und nur noch wenige Monate zu leben gaben, hielt sie noch fast drei Jahre durch.