Hannelore, eine der markantesten deutschen Schauspielerinnen, starb am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Die Charakterdarstellerin galt als eine der großen Diven des deutschen Nachkriegsfilms. Sie wirkte in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen mit. Imals "Die Kommissarin" (1994-2006) besonders erfolgreich. Zuletzt lebte sie in Frankfurt, wo sie in dem populären ARD-Krimi auch als Fernsehermittlerin im Einsatz war.