Großer Schock für werdende Eltern!

Großer Schock beim " Sommerhaus "-Paar Pia Tillmann und Zico Banach! Erst vor kurzem hatten die beiden auf Instagram verkündet, Eltern zu werden. Es ist das erste gemeinsame Kind, Pia hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn.

So glücklich verkündeten Pia und die Babynews

Starke Schmerzen im Bauch

Doch nun müssen die beiden um ihr ungeborenes Baby bangen! Pia wurde in einen Auffahrunfall verwickelt, wie sie auf Instagram erzählte, ihr wurde die Vorfahrt genommen. Nach dem Unfall stellte die 35-Jährige fest, dass sie starke Schmerzen am Bauch spürte - der Gurt habe fest in ihren Bauch gedrückt.

Keine Entwarnung

Daraufhin ließ sie sich im Krankenhaus gründlich untersuchen. Dort war erst einmal alles in Ordnung, doch Entwarnung gab es noch nicht. Auch in den nächsten Tagen können noch Komplikationen in der Schwangerschaft auftreten, meinte Pia.