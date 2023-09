RTL-Sommerhaus: Wird dieses Dekolleté der Beziehungs-Killer von Claudia Obert?

Das Sommerhaus stellt bereits das erste Paar auf eine Bewährungsprobe.

Claudia Obert und ihr junger Liebhaber Max sind das Aufreger-Paar der aktuellen Staffel 'Das Sommerhaus der Stars'. Wurde ihre gemeinsame Liebe von Anfang an in Frage gestellt, so geben sich die zwei seither Mühe keine Gelegenheit auszulassen um dies zu widerlegen.

Liebe hält schon über ein Jahr

Die ungewöhnliche Beziehung hält jedenfalls laut eigenen Angaben bereits seit über einem Jahr. Diverse Interviews in dieser Zeit zeichnen ein Bild der Verschwendungslust und der sexuellen Ausgelassenheit. Zumindest wollen Luxus-Lady Claudia Obert und ihr Max so gesehen werden. Ein Gläschen Champagner hier, eine sexuelle Anspielung da. Claudia und Max zelebrieren ihre Liebe exzessiv und offenherzig.

Wird Dekolleté zum Verhängnis?

Doch neben dem liebestollen Paar finden sich noch weitere Promis im Sommerhaus und einer könnte nun die Beziehung von Claudia und Max ordentlich ins Wanken bringen, denn Max hat anscheinend an jemandem gefallen gefunden. Ricarda Raatz (Influencerin und bekannt aus diversen TV-Formaten) ist dieses Jahr ebenfalls mit von der Partie. An der Seite von Maurice Dizwak, weiß die 31-Jährige wie man sich in Szene, ist ja schließlich ihr Beruf.

Claudias Blick spricht Bände

Ein Anblick der nicht nur Ricardas Fans auf Instagram gefällt, sondern scheinbar auch Claudias Angebetetem, denn kaum trafen die Promi-Paare in der Sommerhaus-Küche das erste Mal aufeinander, konnte sogleich Max seinen Blick nicht mehr von Ricardas Dekolleté abwenden. Ein Umstand der auch Claudia selbst aufgefallen ist. In einem folgenden Paar-Interview spricht Claudias bitterböser Blick Bände.

Auch wenn die 61-Jährige betont selbst immer sehr umtriebig zu sein, richtig gefallen hat ihr der 'Augenausflug' ihres Mannes wohl nicht. Mal schauen wie lange die selbsternannte 'Alpha-Women' dieses Verhalten ihres Freundes duldet und wie lange das Paar dem Sommerhaus-Trennungs-Fluch standhält. Die 'Versuchung' in Form von Ricarda Raatz macht dieses Unterfangen jedenfalls nicht gerade einfacher.