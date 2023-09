Kokain-Aufregung um Superstar Taylor Swift

Ein Foto auf 'X' lässt derzeit die Wogen hochgehen

Sie ist der Superstar unserer Zeit - Taylor Swift. Die 33-Jährige bricht derzeit einen Rekord nach dem anderen, sei es mit der Neuauflage ihrer Musik, mit ihrer aktuellen CD 'Midnights' oder ihrer sensationellen 'Eras Tour', derzeit führt kein Weg an Swift vorbei.

Abräumerin bei den VMAs

Kein Wunder, dass die Musikerin auch die große Abräumerin bei den diesjährigen MTV Video Music Awards (kurz: VMAs) war. Insgesamt wurde sie mit 9 Preisen ausgezeichnet, darunter auch der 'Hauptpreis' Video des Jahres, den Swift für das Video zu ihrer Single 'Anti-Hero' absahnte.

Foto erweckt schlimmen Verdacht

Doch ist wirklich alles Gold was glänzt? Bislang galt Swift als Drogenfrei und unempfänglich, was die Versuchungen der Musikbranche anbelangt. Ein Foto der VMAs wirft allerdings nun einen unangenehmen Verdacht auf: War Swift vor dem roten Teppich noch schnell 'Skifahren'?

Der Blog 'Rap World' auf 'X' (vormals Twitter) postete in der Nacht eine etwaige 'Bombe', denn zoomt man bei den Red-Carpet-Fotos von Swift näher ans zarte Näschen erkennt man auffällige, weiße Spuren - wovon genau? Darüber streiten jetzt die Fans.

User streiten wegen Foto

Zwar wurde der Post schon knapp 11 Millionen Mal angezeigt und knapp 6.000 mal geteilt, doch sind einige User der Meinung: Am Kokain-Vorwurf ist nichts dran. So schreibt unter anderem User @peteyBURN: 'That just looks like some regular ol snot' zu Deutsch; 'Das sieht wie einfacher, alter Rotz aus'. Auch User @freshbluntz ist sich sicher: 'Those aren’t cocaine eyes, sorry, just nose hair or makeup powder try again' - ' Das sind keine Koks-Augen, nur Nasenhaare und Makeup-Puder.

Überschreitet Foto-Zoo Grenze?

Stellungnahme gibt es von Swift derweil keine, dafür allerdings von vielen 'Swifties' (Fans von Taylor Swift), die nun Sturm gegen 'Rap World' laufen. 'Es sei unmöglich, dass man Prominenten nun auch schon in die Nasenlöcher fotografiert und filmt. so der (derzeitige) Tenor auf unter dem brisanten Posting.

Warum zoomst du in ihre Nasenlöcher?



Komische Beschäftigung, aber was weiß ich schon?