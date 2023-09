Sommerhaus der Stars: Jetzt packt Mutter von Obert-Toyboy aus

Das Sommerhaus hat noch gar nicht richtig begonnen, gibt es bereits die erste Enthüllung

Das lange Warten hat ein Ende. Acht Promi-Paare sind nun auch im Free-TV ins sogenannte 'Sommerhaus der Stars' gezogen. Ein Reality-Format der 'Sonderklasse', denn nach keinem anderen TV-Projekt gingen so viele Beziehungen in die Brüche wie nach dem Sommerhaus.

Bombe platzt nach erster Folge

Psychoterror, Drama und Beziehungskrise - das sind nur drei der Komponenten, die ab sofort jede Woche für die nötige Spannung sorgen werden. Doch die wahre Bombe platzt nicht in Folge 1 sondern erst in der Anschlusssendung, denn dort packt erstmals die Mutter von Claudia Oberts 'Toyboy' Max aus.

Ist Obert-Liebe fake?

Schon seit dem Beginn der Beziehung zwischen Claudia Obert (61) und ihrem Max (25) zweifeln viele and der Echtheit der Romanze. Zu groß der Altersunterschied, zu aufgesetzt die gemeinsamen Auftritte ist seit Wochen der durchgehende Tenor. Dabei wird vom Reality-Paar stets bekundet: 'Unsere Liebe ist echt'



Mutter von Max packt aus

Im Anschluss an Folge1 des Sommerhauses, in der Claudia und Max eine bedeutende Rolle spielen werden. (ACHTUNG Spoiler: Hier die ganze Story) nimmt die Mutter des erst 25-Jährigen Toyboys Max endlich Stellung.

'Bei uns spricht Max Mutter Klartext'

Klartext von Max Mutter, so die Ankündigung von 'EXTRA - Das RTL Magazin'. Direkt im Anschluss an das Sommerhaus wird sich die Mutter bei 'EXTRA' zur Beziehung ihres Sohnes äußern und glaubt man den Ankündigungen ihrer Schwiegertochter in spe Claudia Obert (Sie bewirbt das Interview mit Max Mutter fleißig auf Social Media) so dürfte das Urteil zur Liebesromanze durchaus positiv ausfallen. Spätestens heute Abend um 23:25 werden wir es wissen.