Schlager-Jungs begeistern mit Austro-Version von Welthit

Die 'Wild Hill Boys' landen erneut einen Hit

Die zwei sympathischen Jungs aus Bramberg am Wildkogel landen erneut auf TikTok einen viralen Hit. Feierten die zwei zuletzt schon einen Erfolg mit ihrer Single 'Schmusen statt Snusen' legen Christoph und Lukas nun einen drauf.

Nannten sich die zwei zuerst 'Wilkogel Buam' so habe sich die beiden mit 'Wild Hill Boys' mittlerweile einen internationaleren Namen gegeben. So verwundert es auch nicht, dass nun auch internationale Hits in ihren Fokus geraten. Natürlich im 'Wild Hill Boys' - Stil interpretiert.

'Someone you loved' in der Austrian-Version

2019 feierte Lewis Capaldi mit seinem Mega-Hit 'Someone you loved' einen riesen Erfolg. Der Song kletterte blitzschnell an die Spitze der britischen Charts um dort für ganze 7 Wochen zu verweilen. Auch in Österreich lief der Song über Wochen rauf und runter.

Hier das Original zum reinhören:



Doch nun haben die 'Wild Hill Boys' eine eigene Interpretation des Welthits produziert und begeistern damit ihre Fans auf Social Media. Alleine auf TikTok hat die Austrian-Version von 'Someone you loved' bereits 28.000 Aufrufe.

Fans sind von neuer Version begeistert

Dass, die beiden Jungs der 'Wild Hill Boys' damit direkt einen Nerv getroffen haben, zeigen die Kommentare unter ihrem Song. So schreibt z.B. User Sebastian: 'voll geil' und Userin Steirermadl findet überhaupt 'ich liebe eure Lieder'. Man darf also gespannt bleiben, womit Christoph und Lukas uns und ihren Fans demnächst überraschen und begeistern werden.