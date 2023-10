Anzeige gegen 'Sommerhaus'-Mitarbeiter

Nicht nur vor der Kamera gibt es heuer etliche Reibungspunkte, sondern auch hinter den Kulissen soll es eskalieren

In Folge sechs kam es vor den Kameras zu Handgreiflichkeiten zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan. Can wurde dabei im Gesicht erwischt und sogar dessen Verlobte Walentina Doronina wurde am Kopf getroffen. Es kam zum Rauswurf. Can schaltete seinen Anwalt ein und brachte den Vorfall zur Anzeige. Wie "Bild" jetzt erfuhr, war Gigi jedoch nicht der einzige, bei dem ein Anwaltsbrief eintrudelte. Denn auch ein Mitarbeiter (einer der Produktionsleiter) sei angezeigt worden.

Der Grund für die Anzeige des "Sommerhaus"-Mitarbeiters

„Von unserer Seite gab es eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter aufgrund einer potenziellen Falschaussage“, erklären Can und Doronina gegenüber "BILD". Genauer gesagt soll der Produktionsleiter laut den beiden falsche Angaben zum Schlagabtausch gemacht haben. „Der Amtsanwalt hat uns am Telefon gesagt, dass der Fall basierend auf der Zeugenaussage vom Produktionsleiter zunächst eingestellt wurde. Die haben sich nicht das Videomaterial angeguckt, sondern nur die Aussagen vom Produktionsleiter.“ Er habe gesagt, dass der Schlag nicht so schlimm gewesen sei.

Gigi und Can kämpfen weiter

Am 4. November steigen Gigi und Can übrigens erneut in den Ring. Denn die beiden "Sommerhaus"-Skandalträger treten bei "Fame Fighting" an.