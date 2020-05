Heidi Klum postet heiße Nackt-Show

Heidi Klum postete auf der Social-Media-Plattform Instagram mal wieder ziemlich freizügige Fotos. „Es ist Wochenende“ ist die Fotostreke betitelt, in der das Ehepaar Klum/Kaulitz Einblicke in ihren Corona-Alltag in Kalifornien geben.

Auf den Fotos sieht man das verliebte Paar küssend und bestens gelaunt. Einmal gießt Tom daneben sogar die Blumen auf der Terrasse. Eines haben alle Schnappschüsse aber gemeinsam: Heidi und Tom sind nur spärlich bekleidet. Sie ist „oben ohne“ und trägt nur einen Tanga, er zeigt sich lediglich in Badeshorts.

Topmodel-Finale ohne Model-Mama Heidi Klum

Dank dem Coronavirus wird das Finale von Germany's Next Topmodel erstmals ohne Heidi Klum stattfinden. "Ich entschuldige mich -ich kann leider nicht nach Berlin reisen", so Klum in einem Statement des Senders Pro7.

Stream. Wegen der strengen Reisebestimmungen will Klum das Finale per Video-Stream in Los Angeles mitverfolgen und von dort aus die Siegerin küren. Die Show kommt aus dem TV-Studio in Berlin und wird ohne Publikum gesendet.