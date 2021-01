Bericht: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster haben geheiratet

Die Musiker Lena Meyer-Landrut und Mark Forster Mark Forster haben sich das Ja-Wort gegeben.

Lena Meyer-Landrut (29) und Mark Forster (38) sollen geheiratet haben. Die Hochzeit fand laut "Bild"-Bericht bereits Ende des vergangenen Jahres statt. Die Hochzeit soll im kleinsten Kreis stattgefunden haben, wie die "bild.de" berichtet. Nur die engsten Vertrauten der beiden seien bei der Feier Ende des Jahres 2020 dabei gewesen.

Hochzeiten sind in Corona-Zeiten eine große Herausforderung. Die Anzahl der Gäste ist streng limitiert und es ist schwer Termine beim Standesamt zu bekommen. Für Lena und Mark soll es dennoch ein wichtiges Anliegen gewesen sein, ihre Familie zu legalisieren. Ob eine größere Feier nachgeholt wird, wenn es die Corona-Situation wieder zulässt, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt an Neujahr an Fans gerichtet

Lena Meyer-Landrut hatte sich zuletzt an Neujahr an ihre Fans gewendet. Damals postete sie ein Selfie und schrieb dazu: "Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst." Und weiter: "Ich bin gewillt allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen. Ich bin sicher, das wird nicht immer gelingen und auch das soll völlig ok sein. Stay soft."