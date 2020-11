Lena Meyer-Landrut zeigt sich im knappen Bikini

Lena Meyer-Landrut (29) heizt ihren Fans, mit heißen Strandfotos von ihrem durchtrainierten Body, ordentlich ein.

Huch - wird ihren allein vom Hinschauen heiß! Die "Eurovision Song Contest"-Siegerin, Lena Meyer-Landrut, zeigt sich auf ihrem Instagram-Account gewohnt sexy.



Diesmal verzaubert die 29-Jährige ihre Fans mit zwei heißen Strand-Schnappschüssen, auf denen sie ihren durchtrainierten Body präsentiert.

Bei diesem Posting handelt es sich allerdings um kein aktuelles Bild, sondern um einen Schnappschuss aus der „Zeit vor Codiv“.

In der Bildbeschreibung fordert sie ihre Follower dazu auf, angesichts des derzeitigen Lockdowns, zur Abwechslung auch mal wieder an schöne Stunden am Strand zurück zu denken.

Auch die Sängerin leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ihre geplante "More Love"-Tour im November kann die 29-Jährige nicht starten.