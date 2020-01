Kandidatin plaudert aus: Ein Baby für Heidi Klum

Ein spannendes Gerücht macht die Runde, kurz bevor die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" am 30.1. startet.

Tom und Heidi: Bald Babynews?

Heidi Klum soll ein Baby bekommen! Das sagt zumindest eine der Kandidatinnen, Charlotte. Die Modelanwärterin ist nicht nur am Showbusiness interessiert, sondern auch äußerst spirituell veranlagt. So hat sie das Babyglück für Klum und Kaulitz in ihren Karten gesehen! Charlotte sollte nämlich im Auftrag von Heidi in die Zukunft schauen, wird in einem Clip zur Modelshow deutlich. Und die Kandidatin plaudert Details aus: "Das Baby hat noch einen Moment Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch. Ja! Heidi bekommt noch ein Baby."

Auftritt mit Tom

Auch nach ihrem glamourösen Auftritt bei den Grammys gab es Tuscheleien um Heidis Bauch. Doch, wie ist es immer wieder: Jede kleine Rundung mehr, jeder Bissen Pizza zu viel wird als Baby interpretiert...

© Getty Images

Ein Schelm, wer hier ein Baby im Bauch vermutet...