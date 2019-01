Krankheitsschock um TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink. Die 32 Jahre alte Ex-"Topmodel"-Kandidatin leidet derzeit an einer "sehr schweren Lungenentzündung". Das verlautbarte ihr Management und spricht dabei auch von "Lebensgefahr" wie die Bild berichtet.

Schon vor Tagen

Bereits vor ein paar Tagen meinte Gina-Lisa bei einem Auftritt zum Dschungelcamp "Die Stunde danach", dass sie angeschlagen sei: "Wisst ihr, eigentlich habe ich eine Lugenentzündung. Ich war heute morgen noch beim Arzt." Sie hustete in der Sendung und meinte dann noch: "Aber das hier ist es mir wert. Das ist die Wahrheit. Ich wollte trotzdem hier sein und stark sein." Jetzt ist allerdings strikte Schonung angesagt. Die 32-jährige Blondine musste eine Autogrammstunde absagen, darf bis auf Weiteres keine Termine wahrnehmen.

Strikte Schonung

Das Management meint via Instagram: "Es tut Gina-Lisa und uns wirklich extrem leid, aber diese Entscheidung ist nun dringend notwendig, da laut ihrer Ärztin sogar Lebensgefahr besteht und sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, falls sie sich jetzt nicht schont, da u.a. der Zigarettenrauch / Nebelmaschine in den Clubs, Kälte, Sport für ihre Lunge derzeit lebensbedrohlich wären, und so ein Risiko gehen wir selbstverständlich nicht ein." Die Fans sind verständig und wünschen ihr rasche Besserung.