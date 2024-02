× Wirbel um Foto-Fail von Heidi Klum

Bei einem genauen Blick auf das neue Werbeplakat von Heidi Klums Erfolgsshow "Germany's Next Topmodel" denken sich viele: Da stimmt doch was nicht ...

Der Countdown läuft: In zwei Wochen geht "Germany's Next Topmodel" wieder los, die Model-Castingshow startet bereits in ihre 19. Staffel. Während "GNTM" viel neues verspricht – unter anderem dürfen dieses Jahr erstmals auch Männer mitmachen – bleibt eines beim Alten: Heidi Klum. Das Ex-Topmodel darf natürlich auch in der neuen Staffel nicht fehlen.

Vor dem Start macht die 50-Jährige auch auf ihrem Instagram-Account Werbung für "GNTM". Mit ihren 12 Millionen Followern teilte sie die beiden offiziellen Werbeplakate, auf denen sie sich – ungewöhnlich stark bekleidet – inmitten der halbnackten Kandidaten und Kandidatinnen räkelt.

Doch das Bild mit den Männern sorgt bei genauerem Hinsehen für Stirnrunzeln. Grund ist Heidis Hand – sie hat nur vier Finger.

© Rankin / Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben (Fotomontage) ×

Offenbar wurde bei der Nachbearbeitung mit Photoshop etwas zu viel getrickst und unabsichtlich der kleine Finger wegretuschiert. Oder handelt es sich etwa doch nur um eine optische Täuschung? Möglich wäre auch, dass Heidis Zeigefinger von ihrem Daumen verdeckt wird.

Heidi Klum und Star-Fotograf John Rankin © Getty ×

Hinter den Fotos steckt übrigens Heidis Lieblingsfotograf John Rankin. Der 58-Jährige ist seit 14 Jahren bei "GNTM" dabei und für seine bissigen Kommentare bekannt.