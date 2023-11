Schwer erkrankt! Sorge um Sänger Sasha

Im Dezember wären 13 Konzerte geplant gewesen - die Konzertagentur hofft, diese im Frühjahr nachholen zu können

Seit einigen Wochen plagen Sänger Sasha immer wieder kleinere Erkältungen. "Jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken", verkündet Sasha die traurige Nachricht auf Instagram. Diese bedeutet für alle Fans: Die Tour, die für Dezember geplant war, muss abgesagt werden. Nach Ersatzterminen werden bereits gesucht.

Sasha: "Intensivere Art der Therapie"

"Ich bekomme jetzt eine etwas intensivere Art der Therapie und brauche danach viel Ruhe und Erholung. Wie lange das dauert, kann keiner genau sagen. Das kann in 10-14 Tagen erledigt sein, es kann sich aber auch länger hinziehen." Daher habe man sich entschieden, die Shows auf nächstes Jahr zu verlegen. Er habe Tränen in den Augen und wolle sich bei all seinen Fans entschuldigen. Diese nehmen es ihm jedoch nicht übel: "Ich komm auch im nächsten Jahr. Gesundheit geht vor" und "das wichtigste ist, dass du gesund wirst", schreiben die Follower. "Alle Tickets behalten die Gültigkeit und können zurückgegeben werden", lässt Sasha zum Schluss noch wissen.