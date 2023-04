Fischer: Tour-Start nach Unfall-Drama

Verschoben: Gestern Abend sollte Fischer endlich wieder auf der Bühne stehen.

Hamburg. Geplant war der Tour-Start von Rausch Live bereits für 21. März in Bremen. Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer (38) schweren Herzens den Auftakt verschieben. Gestern Abend sollte es dann aber in Hamburg so weit sein (nach Redaktionsschluss). Insgesamt 70 Termine stehen in ihrem Kalender.

Gemeinsam mit dem kanadischen Cirque du Soleil erstellte Helene wieder eine bombastische Bühnen-Show. Einige Videos auf ihrer Instagram-Seite gaben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans auch in Wien (5. bis 10. September 2023) erwartet.

Songs. Auf der Setlist stehen Hits wie Atemlos durch die Nacht, Genau dieses Gefühl, Flieger, Ich will immer wieder...dieses Fieber spür’n und natürlich Rausch.