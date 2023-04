Helene Fischer: Grünes Licht für die Tour!

Nach ihrer Rippenfraktur hat Helene Fischer kann Helene wieder fliegen.

Freude. Die Erleichterung ist riesengroß: Helene Fischer kann ihre Tour am 11. April in Hamburg starten. Im März hatte sich die Schlager-Queen bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen und musste den Show-Start in Bremen verschieben. Auf Instagram lässt Helene ihre Fans aufatmen: „Der April bringt neue Energien mit sich. In ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!“, heißt es in ihrem neuesten Posting.



Eifer. Die Proben laufen wieder, wie ein Video zeigt. „Wir nehmen einen zweiten Anlauf und jetzt hält mich wirklich nichts mehr auf“, sagt Fischer freudestrahlend. Wien muss sich noch ein bisschen gedulden. Hier wird sie ab 5. September gleich fünfmal durch die Wiener Stadthalle schweben und wieder alle atemlos machen.