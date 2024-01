Klum mit Nippelblitzer und Bad im Pelz

Heidi beim skurrilen Shooting für ihr neues CD-Cover mit Star-Fotograf Rankin

Ein Ohrengraus - das wäre wohl das Wort, mit dem sich Heidi Klums gesangliche Ergüsse am besten beschreiben ließen. Ein Augenschmaus ist hingegen das Shooting für ihr neues CD-Cover. Dabei rekelt sich Heidi in einem winzigen Höschen oben ohne im Meer. Weil es aber dann doch ein bisschen frisch wird abends, zog sich Klum einen Fake-Pelzmantel drüber. Klar, einen Mantel trägt man schließlich immer beim Schwimmen.

Neue Single mit Star-DJ

Für ihren neuen Song "Sunglasses at Night" erbarmte sich DJ Tiësto zu einer Zusammenarbeit. "Hört nie auf zu träumen, ihr Träumer und lasst euch von niemandem sagen, was ihr tun könnt, und was nicht", schreibt Heidi zu den heißen Aufnahmen. So mancher Musik-Experte würde sich da sicherlich Gegenteiliges wünschen...