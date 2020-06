Meier zeigt ihren Baby-Bauch

Nicht nur, dass Topmodel Barbara Meier für das deutsche Magazin Gala ihren nackten Baby-Bauch perfekt in Szene setzt, verriet sie zugleich auch das Geschlecht des Nachwuchses. „Es wird ein Mädchen“, strahlt die Mama in spe und teilt die Nachricht mit ihren Instagram-Fans. Beim Shooting zeigt sich Meier nicht nur mit Baby-Kugel, sondern auch in Traumroben und mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann. Dieser ließ sich zu ihrem ersten Hochzeitstag am 1. Juni übrigens etwas Besonderes einfallen.

Überraschung

Neben 1.000 roten Rosen gab es für Meier auch eine „knifflige“ Überraschung. In einer Holzbox bekam sie ein altes Handy, einen Schlüssel und einen Zahlencode geschenkt. Dieser führte sie zu der Hallmann gehörenden „Villa Aurora“ in Wien-Ottakring. Dort suchte sie nach einem weiteren Hinweis. Man darf gespannt sein, wie die Schnitzeljagd ausgeht …