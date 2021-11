Helene Fischer rettet Weihnachten

2023 rockt Helene Fischer gleich fünf Mal die Stadthalle. Tickets werden zum Xmas-Hit.

Live. Zumindest für Tausende Schlagerfans scheint die Frage nach dem Weihnachts-Geschenk nun geklärt: Ab Mittwoch (Pre-­Sale) bzw. Freitag gibt es bei Ticketmaster und oeticket die Karten für Helene Fischer live in Wien.



Zwischen 5. und 10. September 2023 wirbelt die Schlager-Queen mit der neuen Show „Rausch – Live – Die Tour“ gleich fünf Mal durch die Stadthalle. Stellt damit ihren Konzert-Rekord von 2018 ein. Über 50.000 Fans in Wien. Der Vorverkauf wird wieder alle Rekorde brechen.



Meilenstein. „Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und live ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler“, erklärt Helene Fischer ihre neue, gleich 70 Konzerte umfassende Tournee nach fast vier Jahren Pause. Dafür greift sie, so wie schon 2018, wieder auf die Artisten des Cirque du Soleil zurück.



„Rausch der Sinne.“ „Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab“, verrät Helene. „Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!“

Ob ihr Verlobter Thomas Seitel (36), in den sie sich bei der Tour 2018 verliebte und von dem sie im Jänner ja ein Kind erwartet, wieder mit dabei ist, bleibt noch offen. Fix ist jedoch das Programm: alle Hits – von Herzbeben bis Atemlos, die Highlights der neuen CD Rausch und viele „magische Momente“. Also wieder heiße Posen und atemberaubende Akrobatik.



Fahrplan. Als Warm-up fegt Helene Fischer nach ihrer kurzen Babypause schon am 8. April 2022 über Bad Hofgastein. Am 20. August 2022 folgt das Rekordkonzert für bis zu 150.000 Fans in München. Am 21. März 2023 startet die neue Tour in Bremen. Im September 2023 hält sie dann über 50.000 Fans in Wien „Atemlos“.