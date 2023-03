Arzt verrät: Dann ist Helene Fischer wieder fit

Schlager-Königin Helene Fischer (38) zog sich bei Proben ihrer spektakulären Show einen Rippenbruch zu. Der Tourstart muss verschoben werden.

Schock für alle Fischer-Fans: Die Schlager-Queen muss eine Pause einlegen. Bei Tourproben am Sonntag kam es zum Unfall-Drama. Die 38-jährige Sängerin brach sich bei den akrobatischen Proben eine Rippe. Heute wäre der Tour-Start in Bremen gewesen. Die ersten neun Konzerte (drei in Bremen, sechs in Köln) fallen aus und werden im Mai, August und September nachgeholt.

Helene Fischer schreibt auf Instagram: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Damit sie die spektakuläre Show genauso ausführen kann wie geplant, muss die Schlager-Königin schnell wieder fit werden, denn der neue Startschuss ist für 11. April geplant. Reicht das, um wieder fit zu werden?

"Verletzung, die sehr schmerzhaft ist"

"Bei einer Rippenfraktur handelt es sich um eine knöcherne Verletzung, die sehr schmerzhaft ist. Man verabreicht Schmerzmittel, es handelt sich also um eine symptomatische Therapie. Ganz wichtig ist, dass der Patient richtig durchatmen kann", sagt der Berliner Sportarzt Dr. Thorsten Dolla (59) gegenüber "Bild".

Setzt nach einigen Tagen eine Besserung ein, dann können laut dem Sportarzt die Medikamente abgesetzt werden. Das heiße aber noch lange nicht, dass Helene Fischer dann gleich wieder "auf der Bühne herumspringen und singen kann", so Dolla weiter. "Es vergehen circa vier bis sechs Wochen, bis der Knochen wieder fest ist. Es muss aber nicht so lange dauern, bis sie wieder auf der Bühne steht", so der Sportarzt.

Im Endeffekt müsse jeder für sich entscheiden, wie gut er oder sie sich fühle, ob die Schmerzen auszuhalten seien und wie gut man Luft bekomme, sagt Dolla.

Bis zum Tourstart am 11. April sind es noch drei Wochen – Helenes Vorhaben ist also sehr sportlich gedacht.