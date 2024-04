Aufatmen! Naddel feiert Comeback auf Instagram

Nadja Abd el Farrag meldet sich nach Monaten bei ihren Fans zurück

Alkoholprobleme; Skandalgeschichten und Pleiten - Nadja Abd el Farrag alias "Naddel" (59) sorgte jahrelang für negative Schlagzeilen. Immer wieder herrschte große Sorge um die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen. Seit dem 5. Jänner hörte man dann überhaupt nichts mehr von der Skandalnudel. Bis vor wenigen Tagen, denn nun hat "Naddel" wieder etwas auf Instagram gepostet.

Neue Projekte

In einem kurzen Clip ist sie gemeinsam mit ihrem guten Freund Andreas Ellermann zu sehen. Sie spricht darüber, dass sie eine "Auszeit" von ihrer Freundschaft brauchte und sich darauf konzentriert habe, ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen. Jetzt stünden endlich wieder gemeinsame Projekte mit Ellermann an. Was genau da kommen wird, ließ Nadja Abd el Farrag noch offen. Die Fans freuen sich jedenfalls, dass "Naddel" wieder da ist: "Oh endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht", schreibt einer. 524 Gefällt-mir-Angaben gab es noch dazu.