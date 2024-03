"Bachelor" lässt Siegerin für SIE fallen

Spannendes Finale für die beiden "Bachelor"-Kandidaten. Doch für einen ist das Liebes-Glück nicht von Dauer

Nach nur wenigen Wochen müssen die beiden Bachelors Dennis (30) und Sebastian (35) im Finale die alles entscheidende Rose verteilen. Beide hoffen, die Entscheidung für die Richtige zu treffen. Doch das ist, wie so oft, nicht der Fall.

Achtung, hier wird gespoilert!

Dennis hat im Finale noch die beiden Traumfrauen Katja und Rebecca im Rennen um seine letzte Rose. Für Katja gibt es dann Liebesbekundungen: "Ich habe mich in dich verliebt", sagt Dennis strahlend. Rebecca kann es kaum fassen. Bei Sebastian hoffen Eva und Larissa auf das große Glück. Letztere bekommt die Rose, obwohl sie zuvor Zweifel hatte. Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig, sollen die beiden dann aber kein Paar mehr sein. „Nach drei Wochen haben wir dann gesagt, dass es da draußen wohl jemanden gibt, der besser zu uns passt.“

Im Finale entschied sich Sebastian für Larissa

Ex-Kandidatin statt Siegerin

Sebastian schrieb also eine der ehemaligen Kandidatinnen an. Allerdings nicht seine Zweitplatzierte, sondern Kim. "„Wir haben uns mal getroffen, um zu schauen, was man im realen Leben so miteinander machen kann", soll er laut "Bild" sagen.