'Bachelor": Mit IHR verbringt er eine Nacht

In Folge sieben schläft Dominik Stuckmann bei einer der Kandidatinnen

ACHTUNG, Spoiler! Nur lesen, wenn Sie wissen wollen, was am Mittwoch bei "Der Bachelor" passiert

Das erste Übernachtungsdate für Bachelor Dominik Stuckmann steht an. Doch nicht alle Damen dürfen daran teilnehmen. Zum Glamping mit dem begehrten Junggesellen dürfen Franziska, Emily, Nele, Christina, Anna und Chiara mitkommen. Am Folgetag geht es für die beiden Letzteren auf eine spirituelle Wanderung zu einem Schamanen. Für Kandidatin Anna endet der Tag so magisch, wie er begonnen hat. Dominik lädt sie auf ein Einzeldate in den Pool ein und küsst sie. „Der Kuss hat auf jeden Fall gematcht“, resümiert Anna.

Nacht mit Anna sorgt für Drama

Als Abschluss des Dates, lädt Dominik Anna sogar zur Übernachtung ein. Während die Laune der beiden trotz einer laut Dominik „kurzen Nacht“ auch am nächsten Morgen und bei ihrer Rückkehr ins Camp bestens ist, herrscht bei den anderen Ladys Eiszeit. Vor allem Jana-Maria reicht es, als Stuckmann sie ebenfalls auf ein Einzeldate einlädt: "Nach dem schönen Date mit Anna, machst du ein Einzeldate mit mir? Kannst du dann wenigstens abschalten und dich nur auf mich fokussieren?", fragt sie. Dominik bittet sie um ein Gespräch unter vier Augen, danach scheint die Situation vorerst deeskaliert zu sein. Jana-Maria willigt ein, auf das Date zu gehen, warnt jedoch: "Wenn ich das schlechte Gefühl habe, dass er an Anna denkt, dann werde ich das Date vielleicht auch abbrechen.“