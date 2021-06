Model Barbara Meier kehrt zum 2. Hochzeitstag mit Mann und Tochter nach Venedig zurück.

Vor zwei Jahren feierten Model Barbara Meier und ihr Klemens Hallmann, Unternehmer, eine Traumhochzeit in Venedig. Die rothaarige Beauty ehelichte ihren Verlobten in einer pittoresken Kirche am Rande der Lagunenstadt. Mit ihnen feierten zahlreiche Freunde und Familie.

Barbara Meier: Romantische Reise zum 2. Hochzeitstag

Nun sind Barbara und Klemens für ihren zweiten Hochzeitstag wieder an den Ort der romantischen Zeremonie zurückgekehrt. Doch die zwei sind nicht alleine. Mit dabei dieses Mal: Töchterchen Marie-Therese! Mama Barbara schreibt auf Instagram: "Um unseren 2. Hochzeitstag zu feiern sind wir zusammen mit Marie-Therese wieder nach Venedig gekommen. Es ist so schön, sich nochmal an die vielen schönen und romantischen Momente zu erinnern! Ich bin immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag meiner Ehe."

Barbara teilt wunderschöne Bilder des frühlingshaften Venedigs und zeigt, dass sie trotz Kind nicht auf Sightseeing verzichten!