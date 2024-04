Becker ist jetzt tatsächlich schuldenfrei

Die Tennis-Legende hat das Insolvenzverfahren hinter sich gelassen. Jetzt kann Becker sein Leben wieder genießen

Spiel, Satz und Sieg! Nach unglaublich schwierigen Jahren, inklusive Gefängnis, ist Boris Becker (56) jetzt wieder schuldenfrei. Das teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag mit: "Infolge einer Einigung mit seinen Insolvenzverwaltern wurde die 2017 eröffnete, private Insolvenz von Boris Becker durch eine gestrige Entscheidung des High Court in London rechtskräftig beendet", heißt es in einer Aussendung.

Becker darf nicht nach London

Becker sei von jeglicher weiteren Haftung befreit. Das bedeutet, dass Boris nun einen finanziellen Neustart wagen kann und sich wieder ein bisschen freier fühlen darf. Einzig: Eine Reise in seine ehemalige Wahlheimat London bleibt ihm weiterhin verwehrt. Dort dürfe er laut britischen Medien erst wieder im Herbst hinreisen.