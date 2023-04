Belästigungsvorwürfe: Jetzt spricht Marc Terenzi

Der Sänger soll eine 15-Jährige sexuell belästigt haben. Nun setzt sich der Sänger zur Wehr.

Vor rund zwei Wochen wurden die schweren Vorwürfe gegen Marc Terzenzi bekannt. Der Sänger soll einem erst 15 Jahre alten Mädchen immer wieder Nachrichten geschrieben und ihre Nähe gesucht haben. Die Staatsanwaltschaft in Leipzig ermittelt bereits, die Rede ist von zwei Vorfällen; im Sommer 2018 und im Sommer 2022 sollen sich diese ereignet haben. "Ausgangspunkt der Ermittlungen war dabei eine Anzeige von August 2022."

Wirbel um Marc Terenzi: Er soll 15-Jährige sexuell belästigt haben



Terenzi weist Vorwürfe zurück

Nun hat sich Terenzi erstmals zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet. „Selbstverständlich bin ich umgehend, nachdem ich davon in Kenntnis gesetzt worden bin, anwaltlich dagegen vorgegangen“, so der 44-Jährige zur BILD. „Mir ist es aber sehr wichtig unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise.

Der Sänger räumt ein, in seinem Leben nicht alles richtig gemacht zu haben, „was mir hier jetzt allerdings unterstellt wird, ist nicht in Worte zu fassen.“ Terenzi wolle nun seine „Unschuld beweisen.“