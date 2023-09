Blut gespuckt, Schmerzen: Drama um Rotlichtkönig Bert Wollersheim

Der legendäre Rotlichtkönig Bert Wollersheim (72) ist schwer krank.

Große Sorge um Bert Wollersheim (72). Die schräge Rotlichtfigur ist wegen akuter Schmerzen und weil er Blut gespuckt hat, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seit Wochen soll er schon nicht mehr richtig schlucken können, so seine Ginger (37).

Fieber - Rettungswagen

Also wurde der Rettungsdienst gerufen, so Ginger zur Bild: "Wir waren zu Hause auf unserer Ranch in Willich, und Berti ging es immer schlechter. Als das Fieber auf 41 Grad kletterte, nicht runterging, habe ich 112 gewählt.

Ärzte wissen nicht, was er hat

Bert Wollersheim war immer ein Partylöwe

Nun muss Bert in der Klinik durch eine Sonde ernährt werden, er habe Blut gespuckt und die Ärzte sagten Ginger, dass Krebs dahinter stecken könnte! "Aber zum Glück konnte das inzwischen ausgeschlossen werden." Trotzdem sind die Schmerzen stark, er bekomme aktuell Morphium, damit er das aushalten kann. Ein bisschen besser gehe es ihm inzwischen, trotzdem sei es schlimm, ihn so leiden zu sehen. "Und, was mir ernsthaft Sorgen macht, ist, dass die Ärzte nicht wissen, was er hat." Ein Experte soll nun Rat geben.

Humor nicht verloren

Trotz all der Schmerzen habe Bert Wollersheim seinen Humor nicht verloren, so Ginger.