Böhmermann schießt gegen Til Schweiger

Nach der Attacke von Til Schweiger kontert nun Jan Böhmermann.

Til Schweiger erholt sich gerade auf Mallorca von seiner Sepsis. Dennoch nahm er sich Zeit für ein Interview mit der "Zeit" und teilte dort gegen Jan Böhmermann und Oliver Pocher aus.

Schweiger ist laut Eigenaussage ein Mensch, der gut über sich selbst lachen kann. Das stehe im klaren "Gegensatz zu Leuten wie Jan Böhmermann oder Oliver Pocher, die verachte ich, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen", so Schweiger. Und er geht noch weiter: "Böhmermann ist für mich das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft!" Greift man nämlich einen der beiden an, "ziehen sie eine Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke. Bäh!".

Böhmermann kontert

Nur wenig später konterte Böhmermann auf Instagram: "Ich bin Till Schweiger niemals in einer Lufthansa Lounge begegnet. Die Süddeutsche Zeitung habe ich ebenfalls noch nie gelesen. Was tatsächlich schon einmal passiert ist: Ich saß mal hinter Til Schweiger in der Economy Class auf einem Eurowings Flug nach Berlin, er vorne in Business. Ich habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, weil ich vor ihm das Flugzeug verlassen habe. Dass Til Schweiger mich dabei entdeckt haben könnte, halte ich für unwahrscheinlich, da er sehr aufgebracht und wütend war, weil er seit mehreren Minuten vergeblich versuchte, seinen Sicherheitsgurt zu öffnen. Ob sechs oder sieben leere 0,2-er Weißweinflaschen auf dem freien Business-Class-Sitz neben Til Schweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau", so der Comedian.