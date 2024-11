Boris Becker: Tränen-Abschied von Mama Elvira (†89) - ausgerechnet an seinem Geburtstag

Boris Becker wird auf Instagram sehr emotional: "Ich habe ihr alles zu verdanken", schreibt er.

Boris Becker erlebt gerade den vielleicht größten Verlust seines Lebens: Mutter Elvira Becker ist im Alter von 89 Jahren gestorben. An seinem 57. Geburtstag nimmt der Tennisstar Abschied. Im März hatte Becker ein Familienfoto mit seiner Mutter und seiner Schwester Sabine Becker-Schorp geteilt, dem im Mai rührende Instagram-Worte zum Muttertag folgten, als er Elvira in Leimen besuchte. Der Anwalt von Becker, Oliver Moser, bestätigte gegenüber "Bild", dass Becker "in tiefer Trauer" sei.

Mehr lesen:

Emotionale Worte und Bilder

Boris Becker benötigte 24 Stunden, um die passenden Worte zu finden. An seinem Geburtstag verfasste er einen emotionalen Instagram-Beitrag: "Meine liebe Mama ist von uns gegangen…", schrieb er und teilte mehrere Fotos aus 57 Jahren. Eines davon zeigt ihn mit seiner Schwester und seiner dritten Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro am Krankenbett der Mutter. Boris Becker betont, er habe ihr "alles zu verdanken", was er erreicht habe, und beschreibt seinen Schmerz.

Er erinnert sich, dass es am Tag seiner Geburt stark schneite, und auch jetzt erneut Schnee fiel. Er und Sabine bedanken sich für den Respekt und die Liebe, die Elvira entgegengebracht wurden. "Ruhe in Frieden, Elvira", schließt er ab. An der Hochzeit von Becker im September konnte Elvira bereits nicht teilnehmen. Sie sagte: "Ich komme gesundheitlich nicht zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise." Für das Mutter-Sohn-Gespann war dies sicherlich nicht einfach.

Turbulente Zeiten

Obwohl Beckers Leben, einschließlich Wimbledon-Siegen und einer Haftstrafe, turbulent war, stand Elvira immer an seiner Seite. Nach dem Tod seines Vaters, Karl-Heinz Becker, 1999, muss Becker nun auch von seiner Mutter Abschied nehmen.