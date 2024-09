Am 14. September steht Boris Becker zum dritten Mal vor dem Traualtar.

Das idyllische Fischerdorf Portofino wird am Samstag (14. September) zum Hotspot der High Society, wenn Boris Becker und seine Verlobte Lilian de Carvalho die Hochzeitsglocken läuten. Der Ort hat für die beiden eine besondere Bedeutung, denn hier genossen sie schon die ein oder andere Auszeit. Für Becker ist es die dritte Hochzeit. Nach der Scheidung der Ehen mit Barbara und Lilly Becker soll die mit Lilian endgültig für immer sein.

Alle Infos zur Traumhochzeit

Was man bisher weiß: Es sind nur die engsten Freunde und Geschäftspartner eingeladen, um mit dem Paar ein mehrtägiges Hochzeitsfest zu feiern. Auch eine Art Polterabend soll geplant werden. Eine stilvolle Party bei der das Paar im Mittelpunkt stehen will. Familienmitglieder sind nicht unbedingt alle erwünscht, wie oe24 bereits berichtete. Angeblich lud Boris weder seine älteste Tochter Anna Ermakova, noch Amadeus, seinen jüngsten Sohn aus der Ehe mit Lilly Becker, ein.

Aufatmen für Becker

Auch bei Mama Elvira war nicht ganz klar, ob sie kommen kann. Nicht aber wegen einer fehlenden Einladung, sondern weil sie körperlich nicht fit genug sei. Gemeinsam mit Beckers Schwester Sabine soll sie es jedoch geschafft haben, anzureisen.





Luxus-Hotel als Hochzeitslocation?

Das Hotel Splendido soll auch diesmal als Herberge für die Gäste dienen. Dort wohnten Becker und seine künftige Ehefrau, wenn sie in der Gegend waren. Es liegt ganz traumhaft und versteckt in einem Hang, der in türkisblaues Wasser führt. Es würde sich gar als Hochzeitslocation eignen.