Wer holt rechtzeitig das Popcorn für dieses TV-Event?

Hier wird es krachen! Reality-Star Iris Klein, Noch-Ehefrau von P eter Klein, feiert bei „Promi Big Brother “ ein Wiedersehen mit ihrem Ex. Peter Klein wird von diesem Wiedersehen am Montag live in SAT.1 überrascht. Zudem zieht „Big Brother“-Legende Jürgen Milski – Kult-Bewohner der ersten Stunde – 23 Jahre nach der ersten „Big Brother“-Staffel morgen ab 18:00 Uhr live bei Joyn PLUS+ ein.

Fremdgeh-Skandal: Ehe-Aus im Dschungelcamp

Back to Basic

In diesem Jahr lädt der große Bruder seine Bewohner:innen in den Container ein: Das „Promi Big Brother“-Haus besteht aus einzelnen Containern, die im Quadrat mit einem Innenhof in der Mitte zu einer Wohnfläche verbunden werden. Als Titelsong feiert der „Big Brother“-Kultsong „Großer Bruder“ eine Neuauflage – gesungen von den diesjährigen #PromiBB-Bewohner:innen. In SAT.1 startet „Promi Big Brother“ live am Montag, 20. November 2023 um 20:15 Uhr



Iris Klein (56), Reality-Star: „Ich fürchte mich vor nichts!



Seit Januar 2023 dominiert die Trennung zwischen Reality-Star Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter die Boulevard-Schlagzeilen. Auf den öffentlichen Vorwurf, er betrüge sie, folgt die öffentliche Trennung und eine nicht enden wollende Schlammschlacht. Bei „Promi Big Brother“ treffen die Noch-Eheleute live in SAT.1 vor laufenden Kameras aufeinander. Davor, auf Schritt und Tritt und bei jedem Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann beobachtet zu werden, hat Iris Klein keine Angst: „24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts.“

Herzensangelegenheit

Jürgen Milski (59), „Big Brother“-Legende: „‚Big Brother‘ ist für mich eine Herzensangelegenheit!“

Im Jahr 2000 nimmt Jürgen Milski als 36-Jähriger an der ersten Staffel „Big Brother“ teil. Der Rest ist Geschichte. Nach Platz zwei bei „Big Brother“ macht er Karriere als Ballermann-Star, Moderator und ist in zahlreichen TV-Sendungen zu Gast. „‚Big Brother‘ ist für mich eine Herzensangelegenheit!“, erklärt der Kölner dem großen Bruder seine Liebe. 2023 kehrt Jürgen Milski in den Container zurück – und zelebriert dort ein ganz besonderes Jubiläum: Am 24. November feiert Jürgen Milski bei „Promi Big Brother“ seinen 60. Geburtstag.



Das sind alle Bewohner:innen von „Promi Big Brother“ 2023

• Peter Klein, Schlagersänger

• Yeliz Koc, Reality-Star und Influencerin

• Patricia Blanco, Reality-Star

• Dilara Kruse, Spielerfrau

• Dominik Stuckmann, Bachelor

• Matthias Mangiapane, Reality-Star

• Manuela Wisbeck, Schauspielerin

• Ron Bielecki, Skandal-Streamer

• Paulina Ljubas, Reality-Star und Influencerin

• Philo, Magier

• Marco Strecker, Wildcard-Gewinner und Content Creator

• Iris Klein, Reality-Star

• Jürgen Milski, „Big Brother“-Legende