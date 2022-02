'Der Bachelor': Keine Rose für...

In Folge sechs (2. März) fliegt eine Favoritin aus der Show und damit auch aus Dominik Stuckmanns Herz

ACHTUNG, SPOILER! Bitte nur lesen, wenn Sie auch wirklich schon vor Ausstrahlung der sechsten Folge wissen wollen, was passiert.

Von 22 interessanten Damen kann am Schluss nur eine die letzte Rose und damit eine Chance auf eine Beziehung mit dem "Bachelor" bekommen. Viele hatten nicht einmal die Möglichkeit ihren Traummann bei einem Einzeldate besser kennenzulernen, andere gingen schon auf Tuchfühlung. Zum Beispiel die österreichische Kandidatin Emily. Sie ist noch im Rennen um Dominik Stuckmanns Herz und sorgte bereits für viel Drama. Auch in Folge 6 am 2. März wird die Kärntnerin mit einer Rose belohnt. Zwei andere Ladies gehen leer aus: Lara Honner und Yasmin Vogt. Erstere galt eigentlich anfangs sogar als Favoritin.



Lara Honner galt als Favoritin



Yasmin Vogt ist raus

Sieben Ladies buhlen noch um die letzte Rose

Anna Rossow, Chiara Fröhlich, Christina Nicolardi, Emily von Strasser, Fransika Temme, Jana Maria Herz und Nele Wüstenberg kämpfen weiter um das Herz des Bachelors. Jetzt geht es in die heiße Phase.