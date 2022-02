'Der Bachelor': Österreicherin sorgt für Tränen

Achtung, Spoiler! Das passiert heute Abend (23.2.) in Folge fünf von 'Der Bachelor'

Es entwickeln sich mehr und mehr Gefühle und die Frauen werden immer weniger. Zwölf Kandidatinnen buhlen noch um die letzte Rose und das Herz von 'Bachelor' Dominik Stuckmann. In Folge fünf wird der Tag der Toten, der sogenannte Dia de los Muertos in Mexiko gefeiert. Stuckmann lädt seine Damen daher auf ein Date der besonderen Art ein. Yasmin, Nele, Christina Nicolardi, Jana.Maria und Christina Aurora verkleiden sich dafür bunt. Doch es geht eigentlich nicht darum, einen netten Abend zu haben, sondern darum Dominik, der im Sarg Platz nimmt, zu sagen, was man ihm zum Abschied sagen würde. Das Date wurde als "schlechtestes ever" abgestempelt. Währenddessen gibt es in der Villa Streit mit Österreicherin Emily.

Emily soll die größte Zicke von allen sein

Im Zentrum der Streitigkeiten: Jana-Maria, Lara und ein mysteriöses Armband. Jana-Maria trägt dieses bereits seit dem ersten Tag. Für Lara bricht eine Welt zusammen, denn auch sie hat ein Armband von Dominik geschenkt bekommen und fühlt sich ungerecht behandelt. Dennoch beruhigen sich die beiden und es kommt nicht zur Eskalation. Sehr zum Bedauern von Österreicherin Emily: "Mir wäre recht, wenn sich hier mal jemand anschreit. Die sind alle so harmoniebedürftig." Es amüsiere sie, wenn sich zwei Damen streiten.

Kuss für Emily als Belohnung

Am nächsten Tag hat Emily dann auch die Möglichkeit selbst für Streitpotenzial zu sorgen. Nach einem Volleyball-Match und einer Beachparty kommt sie dem Bachelor sehr nahe. So nahe, dass es gar zum Kuss kommt. Die anderen Kandidatinnen sind fassungslos, denn damit hätte wirklich keine gerechnet. „Da gibt’s Leute, die dachten, dass sich die Welt nur um sie dreht“, stellt Emily fest. Immer wieder versucht sie die Kandidatinnen gegeneinander aufzuhetzen. Die bereits ausgeschiedene Christina Rusch ist sich sogar sicher, dass Emily die größte Zicke im Haus ist.

