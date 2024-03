Die Schauspielerin wundert sich, warum das Alter noch immer eine Rolle spielt.

Was passiert den da zwischen Jenny Elvers (51) und einem doch recht bekannten Reality-Star mit einem gewissen Ruf?

Jenny Elvers: DAS ist der traurige Grund für Alkohol-Rückfall

Für die Fans

Am 11. März ist es soweit und die heiß erwartete Reality-Show "The 50" wird auf Prime Video zu sehen sein. Darin müssen Reality-Stars und -Sternchen einmal nicht um sich kämpfen und Aufgaben lösen, sondern sie kämpfen für ihre Fans!

Schmuserei dieser zwei

Doch dieser Fakt scheint ganz in den Hintergrund zu treten, wenn man sich das Teaser-Video genauer ansieht. Darin gibt es nämlich zwei, die äußerst innig schmusen! Schauspielerin Jenny Elvers (51) und Trash-Star Yasin Mohamed (32).

Altersunterschied

Eine neue Liebe, ein besonders scharfer Flirt? Jenny äußerste sich zu den Umständen gegenüber der Bild. Auch der Altersunterschied soll immer wieder Thema gewesen sein in der Berichterstattung: "Was Heidi Klum und Madonna können, das kann ich auch".

Deutlich

Doch, hat sich daraus mehr entwickelt? Die Dreharbeiten waren schon im Sommer 2023 also alles ein bisschen Schnee von gestern. Elvers: "Es war vergangenes Jahr im Sommer in Paris und wer nie in Paris geküsst hat, der hat nicht gelebt." Doch zum Status der Liaison sagt sie deutlich, dass es beim schmusen blieb: "Mehr ist es nicht, mehr war es nicht, mehr wird es auch nie sein."

Jenny Elvers datet

Im Nachhinein hat Elvers sich einige Formate angesehen, in denen Yasin mitspielt und sagt: "Ich erkenne da ein Muster". Sie seien noch immer in Kontakt, mögen einander. Und Jennys Liebesleben? "Ich date!"