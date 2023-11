TV-Star Jenny Elvers mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

Die Schauspielerin wurde von der Polizei kontrolliert nachdem sie auffällig geparkt hatte.

Deutschland. TV-Star Jenny Elvers (51) hat seit Jahren mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Jetzt hatte die 51-jährige Schauspielerin einen Rückfall. Sie setzte sich ans Steuer ihres Wagens. Jetzt spricht Elvers im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung offen über dieses Thema.

Am 31. Oktober gegen 19.15 Uhr wurde Jenny Elvers an einem Ortseingang bei Wittstock/Dosse (Brandenburg) von der Polizei kontrolliert nachdem sie auffällig geparkt hatte. Die Beamten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Die 51-Jährige wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Der Führerschein der Schauspielerin ist nun erstmal weg.

"Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen", sagt Elvers gegenüber "Bild".

Elvers: "Schlimmste, was ich hätte tun können"

Die Schauspielerin erklärt: "In den Tagen vor dem 31. Oktober ging es mir nicht gut. Ich habe nur geweint, hatte keine Kraft, um aufzustehen. Ich habe mir ein Ventil gesucht, leider das Falsche, und habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können." Sie habe nicht gewollt, dass ihr Sohn Paul (22) sie in diesem Zustand sehe, deshalb habe sie beschlossen, ins Auto zu steigen und vom Wohnort Hamburg nach Berlin zu fahren, wo ihr Arzt residiere.

"Ich brauchte dringend Hilfe", sagt Elvers. "Unterwegs, als ich merkte, ich schaffe es nicht, sicher Auto zu fahren, bin ich von der Autobahn abgefahren. Ich wollte ein bisschen schlafen, bis es mir besser geht." Allerdings habe sie "an einer blöden Stelle" geparkt - deshalb hätten die Polizisten nachgesehen, ob alles in Ordnung sei.

Inzwischen gehe es ihr wieder besser, sagte Elvers. Der Alkohol sei wieder aus dem Körper raus – sie sei wieder nüchtern. "Es war dieser eine Tag, an dem ich rückfällig wurde", sagt Elvers.

